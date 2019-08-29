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Espreso.tvОбществоМинистром обороны назначили Загороднюка

Министром обороны назначили Загороднюка


фото: Reuters
Министром обороны Украины назначили Андрея Загороднюка

Соответствующее решение приняли на заседании первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады IX созыва, передает Еспресо.TV

"За" это решение проголосовало 314 нардепов.

25 депутатов - "против".

Воздержались от голосования 14 депутатов.

52 народных избранника не голосовали.

Андрей Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степана Полторак.

5 июля текущего года он был назначен внештатным советником президента Зеленского.

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