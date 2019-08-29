Министром обороны назначили Загороднюка
29 августа, 2019, 18:43
Министром обороны Украины назначили Андрея Загороднюка
Соответствующее решение приняли на заседании первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады IX созыва, передает Еспресо.TV
"За" это решение проголосовало 314 нардепов.
25 депутатов - "против".
Воздержались от голосования 14 депутатов.
52 народных избранника не голосовали.
Андрей Загороднюк работал руководителем проектного офиса реформ Минобороны при министре Степана Полторак.
5 июля текущего года он был назначен внештатным советником президента Зеленского.
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