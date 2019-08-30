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Espreso.tvОбществоЗеленский представил нового министра обороны

Зеленский представил нового министра обороны


фото: REUTERS
Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что вчера Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны.

"И вчера самое главное Рада поддержала нового министра обороны Андрея Загороднюка. И я очень хотел бы, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что он непосредственного специалист в оборонительных действиях, в оборонной отрасли и мне очень приятно и я хотел бы, чтобы в нас все было мирно. Мирно. Да, это наш девиз, поэтому я очень хотел бы, чтобы именно кандидатура Андрея была тоже поддержана. поддержанная от сердца, а не потому, что я там что-то сказал и попросил ", - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил предыдущего министра обороны Степана Полторака за работу.

"Хотел бы от себя сказать, что за всю ту большую работу я вам всем благодарен, что вы делаете каждый день. Это самое важное, потому что у нас идет война, именно вы защищаете наши границы. И наши военные, и наши волонтеры. Я благодарен вам как профессионалам. Хочу поблагодарить и поздравить, если можно аплодисментами  Полторака. Для меня он всегда будет министром обороны Украины ", - добавил он.

Напомним, вчера на заседании Верховной Рады Украины народные депутаты назначили Андрея Загороднюка министром обороны.

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