Яремчук рискует не сыграть за сборную
Об этом сообщает Nieuwsblad.
Форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук рискует пропустить сентябрьские сборы и матчи национальной сборной Украины. Недавно 23-летний нападающий повредил ахиллово сухожилие, из-за чего не сыграл матч Лиги Европы против "Риеки", и скорее всего пропустит матч чемпионата Бельгии с "Серкль Брюгге".
"Роман страдал в течение 2-3 недель, но мы все держали под контролем. Дали ему немного отдохнуть на прошлой неделе, однако когда Яремчук возобновил тренировки, то почувствовал боль уже через полчаса. После проверки медики сказали, что риск получить травму очень велик. Роману сделали инъекцию, которая ускорит процесс выздоровления ", - пояснил главный тренер "Гента" Есс Торуп.
В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 8 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
- 14 августа форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал возможный трансфер из бельгийского "Гента".
- 4 августа во 2-м туре чемпионата Бельгии голами за "Гент" отличились украинские футболисты Роман Яремчук и Роман Безус
- В июле Роман Яремчук рассказал, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко не получается шутить .
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