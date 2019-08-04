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Espreso.tvСпортФутболисты сборной Украины забили за "Гент" в чемпионате Бельгии

Футболисты сборной Украины забили за "Гент" в чемпионате Бельгии


фото: kaagent.be
Во 2-м туре чемпионата Бельгии голами за "Гент" отличились украинские футболисты Роман Яремчук и Роман Безус

Об этом сообщает "Футбол 24" .

В матче против "Эйпен" участие во взятии ворот также принял украинский защитник Игорь Пластун. После его удара мяч в собственные ворота на 2-й минуте направил соперник.

На 33-й минуте другой украинец Роман Безус забил головой и сделал счет 3: 0 в пользу своей команды. А на 41-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Украины Роман Яремчук.

В итоге "Гент" победил "Эйпен" со счетом 4: 1.

Чемпионат Бельгии

2-й тур

4 августа

"Гент" - "Эйпен" 4: 1

Голы: Кох, 2 (авт.), Нгаджуи, 9, Безус, 33, Яремчук, 41 (пен.) - Блондель, 63

  • 19 июля стало известно, что из-за дисквалификации бельгийского "Мехелена" за договорные матчи в Лиге Европы сыграет "Гент" , за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
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