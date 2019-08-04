Футболисты сборной Украины забили за "Гент" в чемпионате Бельгии

4 августа, 2019, 17:15

Во 2-м туре чемпионата Бельгии голами за "Гент" отличились украинские футболисты Роман Яремчук и Роман Безус

Об этом сообщает "Футбол 24" .

В матче против "Эйпен" участие во взятии ворот также принял украинский защитник Игорь Пластун. После его удара мяч в собственные ворота на 2-й минуте направил соперник.

На 33-й минуте другой украинец Роман Безус забил головой и сделал счет 3: 0 в пользу своей команды. А на 41-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Украины Роман Яремчук.

В итоге "Гент" победил "Эйпен" со счетом 4: 1.

Чемпионат Бельгии

2-й тур

4 августа

"Гент" - "Эйпен" 4: 1

Голы: Кох, 2 (авт.), Нгаджуи, 9, Безус, 33, Яремчук, 41 (пен.) - Блондель, 63