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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины отреагировал на слухи о переходе в "Галатасарай"

Форвард сборной Украины отреагировал на слухи о переходе в "Галатасарай"


фото: Gent
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал возможный трансфер из бельгийского "Гента" в турецкий "Галатасарай"

Об этом сообщает Voetbalmagazine.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

"У нас, безусловно, есть шанс выиграть титул. Мы пригласили замечательных игроков, но я сам могу сделать гораздо больше, чем то, что я уже показал. Я хочу иметь как можно лучшую статистику в конце сезона." Галатасарай "? Если бы я сделал следующий шаг, мне пришлось бы пойти в команду, где я мог бы выигрывать титулы. У меня также есть контракт с "Гентом", поэтому они решают, пойду я", - признался Роман Яремчук.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за "Гент" 5 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассист.

  • 4 августа во 2-м туре чемпионата Бельгии голами за "Гент" отличились украинские футболисты Роман Яремчук и Роман Безус
  • В июле Роман Яремчук рассказал, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко не получается шутить .
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