Форвард сборной Украины отреагировал на слухи о переходе в "Галатасарай"

14 августа, 2019, 13:01

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал возможный трансфер из бельгийского "Гента" в турецкий "Галатасарай"

Об этом сообщает Voetbalmagazine.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

"У нас, безусловно, есть шанс выиграть титул. Мы пригласили замечательных игроков, но я сам могу сделать гораздо больше, чем то, что я уже показал. Я хочу иметь как можно лучшую статистику в конце сезона." Галатасарай "? Если бы я сделал следующий шаг, мне пришлось бы пойти в команду, где я мог бы выигрывать титулы. У меня также есть контракт с "Гентом", поэтому они решают, пойду я", - признался Роман Яремчук.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за "Гент" 5 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассист.