Форвард сборной Украины назвал неудачными шутки Зинченко

30 июля, 2019, 10:47

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко не получается шутить

Слова футболиста передает официальный сайт УАФ .

"Зинченко пытается шутить, но, как правило, у него не получается. В принципе, нормально", - сказал воспитанник "Динамо".

Роман Яремчук оценил чувство юмора других партнеров по сборной Украины.

"Ванька Петряк очень смешной, Андрей Ярмоленко тоже может пошутить. Все пацаны открытые, со всеми можно найти общий язык и посмеяться. А я, в принципе, не люблю шутить, только в своей компании", - рассказал Яремчук.

23-летний нападающий успел сыграть в 8-ми официальных матчах за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.