"Прокомментирую, когда состоится": Данилюк об освобождении политзаключенных

30 августа, 2019, 09:37

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и РФ, но прокомментирует, когда это все закончится

Об этом Данилюк заявил в аэропорту "Киев", передает Громадское.

На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк ответил:

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - отметил он.

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков.

Позже Офис президента заявил, что процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился.