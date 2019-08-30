"Прокомментирую, когда состоится": Данилюк об освобождении политзаключенных
Об этом Данилюк заявил в аэропорту "Киев", передает Громадское.
На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк ответил:
"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - отметил он.
На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".
Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков.
Позже Офис президента заявил, что процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился.
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