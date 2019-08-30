"Ненадолго наберитесь терпения": переговоры по обмену заложников продолжаются, - СБУ

30 августа, 2019, 08:59

Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Держим кулаки!", - говорится в ее сообщении.

Ранее Офис президента сообщал, что процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряка.