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Espreso.tvОбщество"Ненадолго наберитесь терпения": переговоры по обмену заложников продолжаются, - СБУ

"Ненадолго наберитесь терпения": переговоры по обмену заложников продолжаются, - СБУ

Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Держим кулаки!", - говорится в ее сообщении.

Ранее Офис президента сообщал, что процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряка.

 

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