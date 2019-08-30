"Нафтогаз" провел учения на случай отсутствия транзита из России

30 августа, 2019, 16:34

"Нафтогаз" и "Укртрансгаз" в четверга, 29 августа 2019 года, провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб газотранспортной системы (ГТС) Украины в случае остановки российским "Газпромом" транзита по территории Украины в страны Евросоюза с 1 января 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

"Команда из специалистов двух компаний рассмотрела несколько вероятных сценариев развития событий относительно прекращения транзита. Для каждого из них Укртрансгаз разработал и предложил планы необходимых мер, которые будут гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона", - говорится в сообщении.

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Предложенные решения были апробированы на различных моделях, они учитывают требования законодательства и международные обязательства украинской стороны.

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"ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации Газпромом сценария "нулевого транзита", - заверили в компании.