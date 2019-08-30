 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" провел учения на случай отсутствия транзита из России

"Нафтогаз" провел учения на случай отсутствия транзита из России


фото: utg
"Нафтогаз" и "Укртрансгаз" в четверга, 29 августа 2019 года, провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб газотранспортной системы (ГТС) Украины в случае остановки российским "Газпромом" транзита по территории Украины в страны Евросоюза с 1 января 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

"Команда из специалистов двух компаний рассмотрела несколько вероятных сценариев развития событий относительно прекращения транзита. Для каждого из них Укртрансгаз разработал и предложил планы необходимых мер, которые будут гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Читайте также: Виталий Портников: Кремль готовится к атаке

Предложенные решения были апробированы на различных моделях, они учитывают требования законодательства и международные обязательства украинской стороны.

Читайте также: 100 дней президентства Зеленского для экономики : лук, доллар и ВВП

"ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации Газпромом сценария "нулевого транзита", - заверили в компании.

  • Как заявил перед этим директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, украинская ГТС прошла определенную модернизацию и готова обеспечить поставки газа даже при условии, если с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет.
  • В свою очередь Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до рекордных 15,5 млрд кубометров .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать