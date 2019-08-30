"Нафтогаз" провел учения на случай отсутствия транзита из России
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
"Команда из специалистов двух компаний рассмотрела несколько вероятных сценариев развития событий относительно прекращения транзита. Для каждого из них Укртрансгаз разработал и предложил планы необходимых мер, которые будут гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона", - говорится в сообщении.
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Предложенные решения были апробированы на различных моделях, они учитывают требования законодательства и международные обязательства украинской стороны.
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"ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации Газпромом сценария "нулевого транзита", - заверили в компании.
- Как заявил перед этим директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, украинская ГТС прошла определенную модернизацию и готова обеспечить поставки газа даже при условии, если с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет.
- В свою очередь Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до рекордных 15,5 млрд кубометров .
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