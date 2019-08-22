Украинская ГТС сможет работать и при отсутствии транзита из России, - Витренко

22 августа, 2019, 16:59

По словам директора по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", украинская ГТС прошла определенную модернизацию и готова обеспечить поставки газа даже при условии, если с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"К сожалению, базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что система должна быть возвращена в так называемый физический реверс, и газ будет поступать не из востока на запад, а с запада на восток. Для того чтобы это можно было физически делать в устойчивый способ - потому что мы делали это в 2009 году, но это были такие полуаварийные режимы, и был значительный риск того, что там что-то сломается и значительное количество потребителей будет без газа. В этом году мы готовились к такому сценарию - были модернизированы 5 компрессорных станций основных, и сейчас они могут работать в двух направлениях - соответственно, с первого января они будут работать с запада на восток. И, если все нормально, то газотранспортная система сможет обеспечивать всех потребителей Украины достаточным количеством газа, несмотря на то, что газ не будет поступать с территории России", - пообещал Витренко.

Говоря о прекращении поступлений от транзита газа, директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" отметил, что сейчас поступления от транзита составляют до 3 млрд долларов в год, или почти 3% украинского ВВП.

"Кроме того, из этих денег мы покупаем какие-то товары украинских производителей, мы платим зарплаты. Соответственно, с мультипликатором общий эффект на ВВП составляет примерно 4%. Их не будет, скорее всего, и это будет экономическим вызовом для украинского государства", - признал он.

"С другой стороны, в следующем году мы планируем получить компенсацию по решению международного арбитража в Стокгольме - это примерно 3 млрд долларов. Таким образом, то, что мы недополучаем за транзит, мы получим в рамках Стокгольського арбитража. И уже начался новый арбитраж, в котором мы требуем от 11 до 14 млрд долларов без процентов в качестве компенсации за потерю транзита. И решение мы ожидаем где-то в 2021 году. Потом должны пройти годы, пока мы сможем их получить, но в любом случае мы ведем разговор о серьезной сумме" , - резюмировал Витренко.