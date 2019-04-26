Виталий Портников: Кремль готовится к атаке

26 апреля, 2019, 15:12

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что "Газпром" заканчивает большие объемы сырья в газохранилища европейских стран

Менеджер резонно предположил, что российский монополист готовится к прекращению транзита по украинской трубе. Вопрос только в том, когда это прекращение может произойти - до окончания срока действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" или после этого. Юрий Витренко все еще рассчитывает, что компании договорятся. Но мне представляется, что дело тут вовсе не в "Газпроме".

За время проведения президентской кампании в Украине Кремль предпринял целый ряд шагов, которые должны поставить нового украинского президента и его команду в непростую ситуацию. Практически сразу же после инаугурации Владимира Зеленского прекратится поставка в Украину российских нефтепродуктов, зато начнётся раздача паспортов Российской Федерации жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Теперь вот сообщение о мерах, которые могут обезопасить "Газпром" в случае прекращения транзита газа через территорию Украины. И это только начало - в ближайшие недели мы узнаем о новых шагах Москвы, которые должны значительно осложнить положение нового украинского руководства и страны в целом.

Для чего это делается? На первый взгляд, главное желание Москвы - склонить нового украинского президента к капитуляции на российских условиях, заставить его пойти на уступки перед перспективой неминуемого социального и экономического краха страны в первые же недели его пребывания у власти. Однако не стоит подозревать Кремль в такой уж наивности. В Москве прекрасно понимают, что для капитуляции в духе Януковича у Зеленского просто нет достаточной электоральной базы. Да и олигархи, которые стоят за триумфатором президентских выборов вряд ли хотят из "серых кардиналов" нового президента превратиться в крепостных Путина. Нет, на такую легкую победу Кремль не рассчитывает.

Он рассчитывает на хаос, на ошибки, на возможность половить рыбку в мутной воде. Мы сами часто сравниваем выборы 2019 года с Майданом 2013-2014 годов, социолог Евгений Головаха даже назвал его "электоральным Майданом". Смелое сравнение, конечно - но вот только стоит напомнить, что результатом победы настоящего Майдана был не только крах криминального режима, но и паралич государственных институций. Чем немедленно воспользовался враг.

"Электоральный Майдан" может привести к такому же неизбежному параличу - тем более на фоне нескрываемого желания нового президента распустить парламент и поскорее сосредоточить в своих руках всю полноту власти, с которой он пока что не знает, что делать. И очевидно, что такое желание соответствуют стремлению большинства его избирателей, которые избирали не английскую королеву, а полноценного главу государства. Президента, который сможет улучшить их жизнь и решить проблемы страны. Именно ради этого они решились на беспрецедентный эксперимент и избрали главой государства неопытного телевизионного комика.

Но украинские граждане не учли, что экспериментировать могут не только они. Экспериментировать можно и над ними. Владимир Путин и российские спецслужбы явно подготовились к "эксперименту" лучше, чем Владимир Зеленский и институции нашей страны. Именно поэтому сейчас будут множиться действия, которые должны привести к растерянности и хаосу.

Ну а результатом может стать конфликт внутри страны и потеря еще части ее территории. И вот уже после этого можно будет понять, сдастся ли Украина Путину или, напротив, как это и было после Майдана, мобилизуется в поддержке эффективной и патриотической власти.