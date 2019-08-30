Официальной встречи моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу повезут в больницу, - СМИ

30 августа, 2019, 09:17

Украинских политзаключенных сразу госпитализируют

Об этом Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция.

Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет.

Отмечается, что при предыдущих передачах украинских политзаключенных они проходили обследование и лечение в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

Ранее Офис президента сообщал, что процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков.