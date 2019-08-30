 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОфициальной встречи моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу повезут в больницу, - СМИ

Официальной встречи моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу повезут в больницу, - СМИ

Украинских политзаключенных сразу госпитализируют

Об этом Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция.

Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет.

Отмечается, что при предыдущих передачах украинских политзаключенных они проходили обследование и лечение в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

Ранее Офис президента сообщал, что процесс обмена политзаключенными продолжается, он не завершился.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать