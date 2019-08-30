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Espreso.tvОбществоНа входе в Минздрав устроили акцию благодарности Супрун

На входе в Минздрав устроили акцию благодарности Супрун

Под стенами Министерства здравоохранения в Киеве в пятницу, 30 августа 2019 года, общественные активисты устроили акцию благодарности Ульяне Супрун и ее команде

Перед этим пользователи в социальных сетях запустили хэштег ДякуюУляна, об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Присутствующие перечислили достижения Супрун и подарили ей цветы.

  • 28 августа в Украину вернулась руководительница МОЗ при Януковиче Раиса Богатырева. Суд арестовал ее, однако вскоре выпустил под залог в 6 млн грн, которые внес нардеп Вадим Новинский ( "Оппоблок").
  • Днем 29 августа исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука.
  • Позже вечером на первом заседании Рады нового созыва на должность руководительницы МЗ была назначена Зоряна Скалецкая .
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