 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада назначила Кабинет министров. Список

Рада назначила Кабинет министров. Список


фото: Reuters
Верховная Рада утвердила министров нового правительства Украины

Соответствующие решения приняли во время первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады ИХ созыва, передает Эспрессо.TV

В новое правительство вошли:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Елена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;
  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

"За" такой кабмин проголосовал 281 депутат.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать