Супрун написала заявление об отставке

29 августа, 2019, 18:03

Руководительница МЗ Ульяна Супрун и ее заместители написали заявления об увольнении

Об этом Супрун сообщила в Facevook.

"Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем исполнять свои обязанности", - говорится в сообщении.