Супрун написала заявление об отставке
29 августа, 2019, 18:03
Руководительница МЗ Ульяна Супрун и ее заместители написали заявления об увольнении
Об этом Супрун сообщила в Facevook.
"Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем исполнять свои обязанности", - говорится в сообщении.
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