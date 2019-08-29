 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСупрун написала заявление об отставке

Супрун написала заявление об отставке

Руководительница МЗ Ульяна Супрун и ее заместители написали заявления об увольнении

Об этом Супрун сообщила в Facevook.

"Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем исполнять свои обязанности", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать