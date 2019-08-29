Порошенко: призываем пересмотреть решение по предполагаемому избранию Шуфрича

29 августа, 2019, 10:59

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" призвал президента и руководство фракций пересмотреть решение об избрании Нестора Шуфрича руководителем комитета Верховной Рады по свободе слова

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV .

"Мы категорически не воспринимаем присутствие господина Шуфрича во главе комитета по вопросам свободы слова, считаем это издевательством над свободой слова. Как вы знаете, наша фракция приняла решение отозвать своих представителей из этого комитета, потому что это дискредитация и этого комитета, и Верховной Рады. мы обращаемся к президенту, мы обращаемся к руководству фракций - пересмотреть это решение ".