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Espreso.tvОбществоШуфрич и свобода слова: "Голос" требует от "Слуги народа" прекратить реванш "регионалов"

Шуфрич и свобода слова: "Голос" требует от "Слуги народа" прекратить реванш "регионалов"

Партия "Голос" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа" с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что представитель партии "Голос" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе.

"По нашему мнению, назначать на председателя комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо. Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 августа на заседании подготовительной группы приняли решение назначить представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета по вопросам свободы слова новой Верховной Рады.

  • Журналисты Еспресо протестуют против этого назначения
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