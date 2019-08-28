Шуфрич и свобода слова: "Голос" требует от "Слуги народа" прекратить реванш "регионалов"
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что представитель партии "Голос" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе.
"По нашему мнению, назначать на председателя комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо. Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 августа на заседании подготовительной группы приняли решение назначить представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета по вопросам свободы слова новой Верховной Рады.
- Журналисты Еспресо протестуют против этого назначения
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