Журналисты ЭСПРЕССО протестуют против назначения депутата из партии Медведчука главой парламентского комитета по вопросам свободы слова
Накануне такое решение было принято Подготовительной группой по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва. И хотя его кандидатуру должны принять в сессионном зале, об этом уже договорились пропрезидентской партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Мы считаем позорным факт, что человек, который входил в окружение беглого экс-президента Виктора Януковича, и является сегодняшним соратником кума Путина Виктора Медведчука, будет контролировать свободу СМИ в нашей стране.
Напомним, 27 августа на заседании подготовительной группы приняли решение назначить представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета по вопросам свободы слова новой Верховной Рады
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