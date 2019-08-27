Журналисты ЭСПРЕССО протестуют против назначения депутата из партии Медведчука главой парламентского комитета по вопросам свободы слова

27 августа, 2019, 23:32

Журналисты ЭСПРЕССО возмущены утверждением Нестора Шуфрича главой парламентского комитета по вопросам свободы слова

Накануне такое решение было принято Подготовительной группой по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва. И хотя его кандидатуру должны принять в сессионном зале, об этом уже договорились пропрезидентской партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".



Мы считаем позорным факт, что человек, который входил в окружение беглого экс-президента Виктора Януковича, и является сегодняшним соратником кума Путина Виктора Медведчука, будет контролировать свободу СМИ в нашей стране.



Напомним, 27 августа на заседании подготовительной группы приняли решение назначить представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета по вопросам свободы слова новой Верховной Рады