"ЕС" и "Батькивщина" отозвали своих представителей из комитета свободы слова, который возглавит Шуфрич

28 августа, 2019, 19:33

На заседании Подготовительной депутатской группы партии заявили об отзыве своих представителей из Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова

Об этом партии заявили на заседании Подготовительной депутатской группы, передает УНИАН.

Отмечается, что из-за такого заявления количественный состав комитета уменьшен с 7 до 5 народных депутатов: в состав комитета вошли 1 представитель от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и 4 от партии "Слуга народа".

Представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов призвал Подготовительную депутатскую группу заменить кандидатуру Шуфрича, который, по его словам, является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

Сам Шуфрич сказал, что ему "грустно", что уменьшается количество членов комитета по вопросам свободы слова в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Сообщается, что подготовительная депутатская группа проголосовала за то, чтобы заместителем главы комитета был представитель партии "Слуга народа" Евгений Брагер.