"ЕС" и "Батькивщина" отозвали своих представителей из комитета свободы слова, который возглавит Шуфрич
Об этом партии заявили на заседании Подготовительной депутатской группы, передает УНИАН.
Отмечается, что из-за такого заявления количественный состав комитета уменьшен с 7 до 5 народных депутатов: в состав комитета вошли 1 представитель от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и 4 от партии "Слуга народа".
Представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов призвал Подготовительную депутатскую группу заменить кандидатуру Шуфрича, который, по его словам, является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".
Сам Шуфрич сказал, что ему "грустно", что уменьшается количество членов комитета по вопросам свободы слова в то время, когда происходят нападения на журналистов.
Сообщается, что подготовительная депутатская группа проголосовала за то, чтобы заместителем главы комитета был представитель партии "Слуга народа" Евгений Брагер.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень