Возле Афин начался сильный лесной пожар

28 августа, 2019, 17:34

На склонах горы Иммет около столицы Греции Афин произошел сильный лесной пожар

Об этом сообщает Ekathimerini .

"В среду группа пожарных была отправлена для тушения пламени на склонах горы Иметт, что в Виронас, на северном востоке Афин", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что в центре Афин на холме Турковуния произошел второй пожар.

Напомним, в последние дни лесные пожары охватили большую часть лесов Амазонии, остров Гран-Канария и юго-запад Турции.