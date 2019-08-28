Возле Афин начался сильный лесной пожар
28 августа, 2019, 17:34
На склонах горы Иммет около столицы Греции Афин произошел сильный лесной пожар
Об этом сообщает Ekathimerini .
"В среду группа пожарных была отправлена для тушения пламени на склонах горы Иметт, что в Виронас, на северном востоке Афин", - говорится в сообщении.
В то же время сообщается, что в центре Афин на холме Турковуния произошел второй пожар.
Φωτιά τώρα στον Υμηττό ορατή από το κέντρο της Αθήνας. Ας ελπίσουμε να μην επεκταθεί σε σπίτια. # υμηττος # πυρκαγιά # Φωτιά # πυροσβεστική pic.twitter.com/gstaflG7P0- Alexandros Morellas (@A_Morellas) 28 августа 2019 г.
Напомним, в последние дни лесные пожары охватили большую часть лесов Амазонии, остров Гран-Канария и юго-запад Турции.
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