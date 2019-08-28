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Espreso.tvОбществоВозле Афин начался сильный лесной пожар

Возле Афин начался сильный лесной пожар

На склонах горы Иммет около столицы Греции Афин произошел сильный лесной пожар

Об этом сообщает Ekathimerini .

"В среду группа пожарных была отправлена для тушения пламени на склонах горы Иметт, что в Виронас, на северном востоке Афин", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что в центре Афин на холме Турковуния произошел второй пожар.

Напомним, в последние дни лесные пожары охватили большую часть лесов Амазонии, остров Гран-Канария и юго-запад Турции.

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