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Espreso.tvМирЗапад и юг Турции охватили лесные пожары

Запад и юг Турции охватили лесные пожары

Районы Милас и Бодрум в провинции Мугла, на юге страны, и районы Урла и Чешме, что в провинции Измир на западе страны, охватили лесные пожары
Об этом сообщает CNN Turk .

"Горят леса в районе Милас и Бодрум провинции Мугла, Урли и Карабаглар провинции Измир. Крупнейший пожар в Чешме, где более 100 гектаров охвачены огнем", - отмечает телеканал со ссылкой на пожарных.

Всего в борьбе с огнем в провинциях Стамбул и Измир задействованы 23 вертолета, 250 пожарных авто, 30 бульдозеров, грейдеры. У Бодруму эвакуируют жителей домов, расположенных возле леса.

В районе Чанкая эвакуированы жители отдельных населённых пунктов Сеферихисар и Урла (провинция Измир - ред.). Местных жителей призывают не использовать дороги в районах пожара, поскольку это опасно и мешает движению пожарных машин.

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