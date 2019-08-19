Запад и юг Турции охватили лесные пожары

"Горят леса в районе Милас и Бодрум провинции Мугла, Урли и Карабаглар провинции Измир. Крупнейший пожар в Чешме, где более 100 гектаров охвачены огнем", - отмечает телеканал со ссылкой на пожарных.

Всего в борьбе с огнем в провинциях Стамбул и Измир задействованы 23 вертолета, 250 пожарных авто, 30 бульдозеров, грейдеры. У Бодруму эвакуируют жителей домов, расположенных возле леса.

В районе Чанкая эвакуированы жители отдельных населённых пунктов Сеферихисар и Урла (провинция Измир - ред.). Местных жителей призывают не использовать дороги в районах пожара, поскольку это опасно и мешает движению пожарных машин.