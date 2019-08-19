Запад и юг Турции охватили лесные пожары
19 августа, 2019, 11:28
Районы Милас и Бодрум в провинции Мугла, на юге страны, и районы Урла и Чешме, что в провинции Измир на западе страны, охватили лесные пожары
Об этом сообщает CNN Turk .
"Горят леса в районе Милас и Бодрум провинции Мугла, Урли и Карабаглар провинции Измир. Крупнейший пожар в Чешме, где более 100 гектаров охвачены огнем", - отмечает телеканал со ссылкой на пожарных.
Всего в борьбе с огнем в провинциях Стамбул и Измир задействованы 23 вертолета, 250 пожарных авто, 30 бульдозеров, грейдеры. У Бодруму эвакуируют жителей домов, расположенных возле леса.
В районе Чанкая эвакуированы жители отдельных населённых пунктов Сеферихисар и Урла (провинция Измир - ред.). Местных жителей призывают не использовать дороги в районах пожара, поскольку это опасно и мешает движению пожарных машин.
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