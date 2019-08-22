Бразильской Амазонии грозит экологическая катастрофа из-за лесных пожара (видео)

22 августа, 2019, 11:03

Из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии Бразилии грозит экологическая катастрофа

Как сообщает агентство Reuters, 20 августа там было зафиксировано почти 73 тысячи очагов.

По данным Национального космического исследовательского центра Бразилии (INPE), этим летом лесных пожаров было зафиксировано на 83% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

Из-за этого целый ряд регионов страны заволокло густым дымом, в связи с чем власти штата Амазонас, в частности, объявили в южных районах и в своей столице чрезвычайное положение.

При этом на данный момент пожары охватывают все новые территории в штатах Акко, Мату-Гросу и Пара.

По словам специалистов, в столь катастрофической ситуации привел курс президента Жаира Болсонару, который распорядился заняться вырубкой и выжиганием тропических лесов ради развития сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Стоит отметить, что сложная ситуация с пожарами сложилась и в соседней Боливии, где фермеры после сбора урожая традиционно сжигают остатки растений, чтобы подготовить поля для следующих посевов.