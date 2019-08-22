Бразильской Амазонии грозит экологическая катастрофа из-за лесных пожара (видео)
По данным Национального космического исследовательского центра Бразилии (INPE), этим летом лесных пожаров было зафиксировано на 83% больше, чем в аналогичный период 2018 года.
Из-за этого целый ряд регионов страны заволокло густым дымом, в связи с чем власти штата Амазонас, в частности, объявили в южных районах и в своей столице чрезвычайное положение.
При этом на данный момент пожары охватывают все новые территории в штатах Акко, Мату-Гросу и Пара.
По словам специалистов, в столь катастрофической ситуации привел курс президента Жаира Болсонару, который распорядился заняться вырубкой и выжиганием тропических лесов ради развития сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.
Стоит отметить, что сложная ситуация с пожарами сложилась и в соседней Боливии, где фермеры после сбора урожая традиционно сжигают остатки растений, чтобы подготовить поля для следующих посевов.
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