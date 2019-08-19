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Espreso.tvМирЛесные пожары на Канарах: почти восемь тысяч эвакуированных (видео)

Лесные пожары на Канарах: почти восемь тысяч эвакуированных (видео)

На одном из Канарских островов - Гран-Канария из-за лесных пожаров эвакуировали почти восемь тысяч человек
Об этом сообщает Daily Mail .

Отели в центре курортного острова были закрыты, поскольку сочетание высоких температур и сильного ветра превратило регион в пустыню.

Это третий подобный лесной пожар на острове за неделю, люди перемещаются в безопасное место из 40 городов. Однако, как сообщили местные чиновники, основные туристические районы вдоль побережья не пострадали.

Как отмечается, для борьбы с огнем задействованы 700 пожарных, 400 солдат и 16 самолетов и вертолетов.

В воскресенье, 18 августа, вечером пожар, вспыхнувший неподалеку от города Техеда, разделился на два фронта.

По данным метеорологического агентства AEMET, в воскресенье почти половина провинций Испании находились в состоянии боевой готовности из-за высокого риска пожаров.

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