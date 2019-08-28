Взрыв в многоэтажке в Дрогобыче: число погибших возросло
28 августа, 2019, 09:35
В результате взрыва в Дрогобыче в жилом доме погибли два человека
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. .
Сообщается, что спасатели обнаружили тело еще одного человека.
"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101 в г. Дрогобыч найдено еще одно погибшее лицо", - говорится в сообщении.
Также в результате взрыва пострадали семь человек, из которых четверо - дети. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.
"Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства)", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Дрогобыче в 2:46 по ул. Грушевского, 101 произошел взрыв, в результате которого обрушился четырехэтажный дом.
- В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка. Тогда сообщалось об одном погибшем.
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