Взрыв в многоэтажке в Дрогобыче: число погибших возросло

28 августа, 2019, 09:35

В результате взрыва в Дрогобыче в жилом доме погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. .

Сообщается, что спасатели обнаружили тело еще одного человека.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101 в г. Дрогобыч найдено еще одно погибшее лицо", - говорится в сообщении.

Также в результате взрыва пострадали семь человек, из которых четверо - дети. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

"Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства)", - говорится в сообщении.