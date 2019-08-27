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Espreso.tvОбществоТрамп обвинил Обаму в том, что "не остановил аннексию Крыма"

Трамп обвинил Обаму в том, что "не остановил аннексию Крыма"

Аннексия Крыма, за которую Россию лишили права членства в G8, была ошибкой бывшего президента США Барака Обамы, и захват полуострова можно было остановить

Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи во французском Биаррице, сообщает "Европейская правда" .

"Еще одна (проблема - ред.) была в Украине, и это касалось определенной части Украины - эта часть, которую вы очень хорошо знаете (Крым - ред.), была отобрана при президенте Обаме. Не у президента Трампа", - отметил он .

По мнению Трампа, Обама был недоволен таким развитием событий, и именно поэтому удалил Путина с "восьмерки".

Журналистка, которая спрашивала президента США, сказала ему, что Россию удалили из группы восьми именно после аннексии Крыма, а не потому, что "Путин перехитрил Обаму".

"Я знаю, что вы очень любите президента Обаму, но Крым аннексировали при его президентстве. Если бы это произошло в моем правлении, я бы сказал:" Простите, друзья, я допустил ошибку! "Президент Обама помогал Украины, и Крым был аннексирован при его президентстве ", - сказал Трамп.

Трамп напомнил, что Крым - это "очень большая и очень важная" территория. Там, по его словам, Россия удерживает свои мощные подводные лодки.

"Но не настолько мощные и большие, как наши", - добавил он. Аннексия Крыма, по мнению Трампа, была "плохим событием".

"Ее можно было остановить. Можно было остановить. При правильных действиях. Президент Обама не смог ее остановить, и это слишком плохо", - сказал он.

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