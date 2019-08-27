Трамп обвинил Обаму в том, что "не остановил аннексию Крыма"
Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи во французском Биаррице, сообщает "Европейская правда" .
"Еще одна (проблема - ред.) была в Украине, и это касалось определенной части Украины - эта часть, которую вы очень хорошо знаете (Крым - ред.), была отобрана при президенте Обаме. Не у президента Трампа", - отметил он .
По мнению Трампа, Обама был недоволен таким развитием событий, и именно поэтому удалил Путина с "восьмерки".
Журналистка, которая спрашивала президента США, сказала ему, что Россию удалили из группы восьми именно после аннексии Крыма, а не потому, что "Путин перехитрил Обаму".
"Я знаю, что вы очень любите президента Обаму, но Крым аннексировали при его президентстве. Если бы это произошло в моем правлении, я бы сказал:" Простите, друзья, я допустил ошибку! "Президент Обама помогал Украины, и Крым был аннексирован при его президентстве ", - сказал Трамп.
Трамп напомнил, что Крым - это "очень большая и очень важная" территория. Там, по его словам, Россия удерживает свои мощные подводные лодки.
"Но не настолько мощные и большие, как наши", - добавил он. Аннексия Крыма, по мнению Трампа, была "плохим событием".
"Ее можно было остановить. Можно было остановить. При правильных действиях. Президент Обама не смог ее остановить, и это слишком плохо", - сказал он.
- Ранее Трамп заявил, что участники саммита G7 во французском Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в Большой семерке .
- СМИ сообщали, что вопрос возвращения России в "Большую семерку" поссорил Трампа с другими лидерами G7 .
- Затем президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки (G7). И что политические последствия его не волнуют.
Читайте также
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
Читайте также
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко