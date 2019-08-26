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Espreso.tvМирТрамп решил пригласить Путина на следующий саммит G7 и заявил, что политические последствия его не волнуют

Трамп решил пригласить Путина на следующий саммит G7 и заявил, что политические последствия его не волнуют

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки (G7)

Как сообщает CNN , американский лидер заявил, что его не волнуют политические последствия возвращения России в "Большую семерку".

"Мне безразлично", - сказал Трам.

По его словам, "много людей внутри" Большой семерки "поддерживают его инициативу.

"Многие говорят, что Россия в (" Большой семерке ") лучше, чем вне", - сказал Трамп.

СМИ сообщали, что вопрос возвращения России к "Большой семерки" поссорил Трампа с другими лидерами G7 .

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