Трамп решил пригласить Путина на следующий саммит G7 и заявил, что политические последствия его не волнуют
26 августа, 2019, 21:08
Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки (G7)
Как сообщает CNN , американский лидер заявил, что его не волнуют политические последствия возвращения России в "Большую семерку".
"Мне безразлично", - сказал Трам.
По его словам, "много людей внутри" Большой семерки "поддерживают его инициативу.
"Многие говорят, что Россия в (" Большой семерке ") лучше, чем вне", - сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что участники саммита G7 во французском Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в Большой семерке .
СМИ сообщали, что вопрос возвращения России к "Большой семерки" поссорил Трампа с другими лидерами G7 .
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