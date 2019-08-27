"Если не будет сопротивления": законопроект о снятии депутатской неприкосновенности могут принять 29 августа, - Стефанчук
Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Первое, что рассмотрят 29 августа - это снятие депутатской неприкосновенности, которую мы будем лоббировать. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, его тогда же быстро примут. Надеюсь, что" ЕС "поддержит этот законопроект как авторы, также может поддержать " Голос " и " Батькивщина " . А результаты увидим на табло", - рассказал Стефанчук.
По его словам, за законопроект можно голосовать, ведь Конституционный Суд вынес положительное решение по нему.
Представитель Зеленского в парламенте также добавил, что "Слуга народа" разработала законопроекты по изменению регламента, ведь они хотят отойти от томов ксероксов и перейти на е-оцифровки, "и" убить "такое явление как депутатский спам, который убивает депутатское время".
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень