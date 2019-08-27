"Если не будет сопротивления": законопроект о снятии депутатской неприкосновенности могут принять 29 августа, - Стефанчук

27 августа, 2019, 13:45

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности могут принять на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Первое, что рассмотрят 29 августа - это снятие депутатской неприкосновенности, которую мы будем лоббировать. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, его тогда же быстро примут. Надеюсь, что" ЕС "поддержит этот законопроект как авторы, также может поддержать " Голос " и " Батькивщина " . А результаты увидим на табло", - рассказал Стефанчук.

По его словам, за законопроект можно голосовать, ведь Конституционный Суд вынес положительное решение по нему.

Представитель Зеленского в парламенте также добавил, что "Слуга народа" разработала законопроекты по изменению регламента, ведь они хотят отойти от томов ксероксов и перейти на е-оцифровки, "и" убить "такое явление как депутатский спам, который убивает депутатское время".