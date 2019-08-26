ГПУ просит Канаду снять санкции с соратника Януковича Портнова - СМИ

26 августа, 2019, 12:58

В распоряжении СМИ оказалось письмо, подписанное заместителем Генерального прокурора Украины с просьбой к Канаде снять санкции с соратника экс-президента Януковича Андрея Портнова

Как стало известно НВ, 30 июля 2019 ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019-му году относительно Андрея Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого:

"Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке с Положением о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют".

Письмо подписал заместитель генерального прокурора Украины Сергей Кизь.

