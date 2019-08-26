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Espreso.tvОбществоГПУ просит Канаду снять санкции с соратника Януковича Портнова - СМИ

ГПУ просит Канаду снять санкции с соратника Януковича Портнова - СМИ

В распоряжении СМИ оказалось письмо, подписанное заместителем Генерального прокурора Украины с просьбой к Канаде снять санкции с соратника экс-президента Януковича Андрея Портнова

Как стало известно НВ, 30 июля 2019 ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019-му году относительно Андрея Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого:

"Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке с Положением о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют".

Письмо подписал заместитель генерального прокурора Украины Сергей Кизь.
 

  • Напомним, Портнов вернулся в Украину почти одновременно с избранием президентом Владимира Зеленского. Последние пять лет он находился в России и на территории ЕС.
  • Как напомнила тогда журналистка Ирина Ромалийська, российская сторона утверждала, что проект постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым во время начала российской оккупации в 2014 году вроде бы готовил именно Андрей Портнов. Об этом говорилось в т. н. пленках Глазьева , советника Владимира Путина, которые она, Ромалийська, по ее собственным словам, и расшифровывала для портала ЦензорНет.
  • Сейчас по заявлениям Портнова в Государственное бюро расследований (ГБР) начаты дела в отношении экс-президента Петра Порошенко и других представителей теперь уже бывшей власти.
  • Как отмечает Порошенко, следственные материли ГБР попадают к Портнову и, возможно, в РФ .
  • Народный депутат Татьяна Чорновил обвиняет Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти.
  • По мнению политолога Андрея Пионтковского, с помощью Портнова пророссийские силы готовят наступление на проукраинское среду.
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