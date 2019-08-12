Черновол обвинила Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти
Об этом она сообщила в Facebook.
"Подала в Государственное бюро расследований заявление на Портнова. В нем говорится о фактах нарушения им избирательного законодательства и обвинении Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти. В частности, законодательство предусматривает исключительно добровольное финансирование предвыборных фондов, зато целый перечень помощников и юристов подчиненных Портнову перечислили миллиона грн в предвыборный фонд кандидата в Президенты Владимира Зеленского, выполняя поручение Портнова. Все это было осуществлено согласно договоренности с самим Владимиром Зеленским и нынешнее назначение целого перечня лиц, близких к Портнову, на высокие государственные должности, является следствием этих договоренностей. В частности, речь идет о назначении люстрованного Андрея Богдана руководителем офиса Президента ", - сообщила Черновол.
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Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019. Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.
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11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
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17 июля ГПУ вызвало Портнова на допрос.
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Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля.
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