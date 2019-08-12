Черновол обвинила Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти

12 августа, 2019, 21:33

Народный депутат Татьяна Черновол подала заявление в Государственное бюро расследований о фактах нарушения избирательного законодательства и обвиняет экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти

Об этом она сообщила в Facebook.

"Подала в Государственное бюро расследований заявление на Портнова. В нем говорится о фактах нарушения им избирательного законодательства и обвинении Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти. В частности, законодательство предусматривает исключительно добровольное финансирование предвыборных фондов, зато целый перечень помощников и юристов подчиненных Портнову перечислили миллиона грн в предвыборный фонд кандидата в Президенты Владимира Зеленского, выполняя поручение Портнова. Все это было осуществлено согласно договоренности с самим Владимиром Зеленским и нынешнее назначение целого перечня лиц, близких к Портнову, на высокие государственные должности, является следствием этих договоренностей. В частности, речь идет о назначении люстрованного Андрея Богдана руководителем офиса Президента ", - сообщила Черновол.