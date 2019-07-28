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Espreso.tvОбществоЧерез месяц начнется наступление новой власти на украинскую патриотическую среду, - Пионтковский

Через месяц начнется наступление новой власти на украинскую патриотическую среду, - Пионтковский

Существует большая угроза того, что в конце лета 2019 года в Украине могут начаться проблемы у всех тех, кто при президентстве Петра Порошенко был на каких-то административных должностях, в особенности же у тех, кто отвечал за противодействие гибридной российской агрессии. Об этом свидетельствует поддержка Владимиром Зеленским и его командой предложенной Андреем Портновым "люстрации", а также противопоставление ими себя так называемой партии войны

Об этом независимый московский политолог Андрей Пионтковский, который сейчас проживает в Вашингтоне, заявил вечером 27 июля в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Портнов опубликовал проект закона об абсолютной "люстрации" украинского политического класса, вплоть до занимавших должности маленького масштаба в исполнительной власти и в местных органах. Он очень четко обозначил даты пребывания во власти людей, которые будут "люстрированы": с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года. Дословно, ученически, слово в слово этот документ повторил Зеленский. Это явно была его первая крупная ошибка тактическая, которая вызвала немедленную реакцию послов Большой семерки в Киеве, хотя Запад пока очень коректно и благожелательно относится к Зеленскому", - объяснил он.

Ссылаясь на слова Портнова, Пионтковский называет и то время, когда следует ожидать первых неприятностей.

"Они не скрывают своих намерений, а Портнов развивает дальше. Он потом комментировал активно свой декрет. Причем как человек осведомленный, он говорит: как только будут обновлены силовые структуры, в конце августа начнутся облавы, аресты, конфискации", - отметил политолог.

Однако, данный законопроект, по его мнению, не является "самым страшным", что принесла власть Зеленского, которого он называет "откровенным капитулянтом".

"Самое страшное - это основной тезис его предвыборной пропаганды о том, что он борется с "партией войны". Он - "партия мира", которая борется с "партией войны", - заявил аналитик.

При этом Пионтковский напомнил, что Кремль объявил "партией войны" не только Порошенко,  а "все украинское государство указанного периода".

"То есть он (Зеленский - ред.) полностью взял кремлевский нарратив о конфликте в Украине. И в качестве кого он тогда собирается вести переговоры с Путиным? В качестве нового руководителя "преступного государства", которое пять лет вело против "великой" России "преступную" войну?... Он заранее поставил себя в унизительную роль мальчика для битья, - подчеркнул эксперт. - Это абсоютно предательская концепция, что пять лет Украиной правила "партия войны". Все остальные "прелести" - следствие этой основной концепции", - уверен Пионтковский.

Таким образом, сложившуюся сейчас в Украине ситуацию он считает "очень тяжелой", поскольку "конституционных путей сопротивления прямой российской агрессии не осталось".

"Все конституционные рычаги власти - в руках Зеленского и Медведчука. Плюс парламент и суды, которые остались со времен Януковича, и новый элемент - СМИ, которые почти полностью захвачены Медведчуком и его людьми. Очень тяжелая ситуация, но я остаюсь оптимистом. Мне кажется, что Украина в своем политическом развитии продвинулась за эти 28 лет", - подытожил Пионтковский.

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