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Espreso.tvОбществоСкоро наше утро будет начинаться не с сообщений Генштаба, а из новостей о количестве родившихся мальчиков и девочек, - Зеленский

Скоро наше утро будет начинаться не с сообщений Генштаба, а из новостей о количестве родившихся мальчиков и девочек, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что вскоре в Украине исчезнут ежедневные фронтовые сводки, а взамен его утро будет начинаться не из SMS с Генерального штаба Вооруженных Сил о количестве раненых или погибших, а из информации о количестве новорожденных

Об этом он заявил утром в субботу, 24 августа 2019 года, во время торжеств ко Дню Независимости на Майдане в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Каждое мое утро начинается с sms-сообщения. Это sms от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов - семь, потерь - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль. Обстрелом - ноль. Потерь - ноль ", - этими словами президент начал свое выступление.

Вопроса утренних сводок от военных Зеленский коснулся и в конце своей речи.

"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц - не важны. Потому что это будет день, когда наступит мир. И мое утро будет начинаться с sms-сообщение: за минувшие сутки в Украине родилось 1000 мальчиков и 1001 девочка ", - подчеркнул глава государства.

  • Напомним, потерю вследствие захвата россиянами украинских Крыма и Донбасса действующий глава государства Владимир Зеленский сравнил с тем, если бы определенную семью сосед силой лишил двух детей.
  • Также Зеленским установлен ежегодный День памяти защитников Украины, который будет отмечаться 29 августа.
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