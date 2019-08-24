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Espreso.tvОбществоВ Украине установлен День памяти защитников Украины - 29 августа

В Украине установлен День памяти защитников Украины - 29 августа

Президентом Владимиром Зеленским подписан указ о введении ежегодного празднования 29 августа Дня памяти защитников Украины

Об этом он заявил во время своего торжественного выступления в субботу, 24 августа 2019 года, на Майдане Независимости, передает Еспресо.TV .

"Дорогие украинцы, сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за сувернитет и территориально целостной Украины и празднование его ежегодно 29 августа ", - подчеркнул глава государства.

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