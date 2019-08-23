Зеркаль: прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского

23 августа, 2019, 10:42

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что прямые переговоры Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина являются новым подходом украинского президента к решению конфликта

Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", - отметила Зеркаль.

По ее словам, находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его решению.

"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", - добавила она.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позвонил Владимиру Путину и "очень просил повлиять на ту сторону" после убийства российскими оккупантами четырех украинских военных.

Первый телефонный разговор Зеленского и Путина состоялся 11 июля. В Офисе президента заявили, что ключевым вопросом было освобождение пленных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, находящихся на территории РФ.