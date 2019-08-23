Зеленский обещал, что эпоха быкования завершится, - Рыбачук о скандале с Бужанским

23 августа, 2019, 22:51

Бывший глава Администрации президента заявил, что высказывания, которыми недавно отличились будущие нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский могут привести к исчезновению их с политической арены

Об этом сообщил эфире "24 канала" Олег Рыбачук.

"Это просто демонстрация такого упадничества, бескультурья, быкования, рагульства, которое почему-то проявляется нередко у людей, которые где-то частично и были журналистами", - отметил он.

Рыбачук добавил, что это довольно странная реакция, как для людей, которые знают цену слова.

"Или это самоутверждение. Но особенно Дубинский меня поразил тем, что говоря о том, как его коллега Бужанский перебрал в словах, (употребил, - ред.) набор слов еще на порядок тупее или быковатее - говоря на их языке", - сказал Рыбачук.

Кроме того, по словам Рыбачука, подобное поведение негативно отражается на дальнейшей карьере политиков.

"Я обратил внимание, что это очень плохо заканчивается для политиков. Если пойдете в историю украинского парламентаризма, все те конфликтные ситуации журналист - политик или политик - общественность... Всегда те политики, которые шли буром и пытались таким образом самоутвердиться, проигрывали. Они исчезали с политической арены", - подчеркнул Рыбачук.

Кроме того, он добавил, что "Слуге народа" нежелательно в первые дни, когда они хотят показать высочайшее качество, напоминать о худших чертах предшественников.

"Это все должно отойти, эта эпоха должна быть черт знает где. Мы должны забыть об этой эпохе. Потому что это то же самое, что нам обещал Зеленский, что вот таких депутатов, вот такого поведения, такого хамства не будет", - заключил Рыбачук.