"Тупая овца с одиозного СМИ": избранный нардеп от "Слуги народа" оскорбил журналистку

19 августа, 2019, 07:57

Избранный народным депутатом представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский грубо оскорбил журналистку Ольгу Духнич и издание "Новое Время", в котором она работает

Сообщение с оскорблением в адрес журналистки и издание Бужанский распространил в Telegram.

"Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем" Слуги народа "заявила, что я ностальгирую по СССР и" временами Януковича ". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому , приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ ", - написал Бужанский.

Журналистка назвала сообщение Бужанского попыткой "хайпануть", а выяснение отношений с избранным нардепом - попыткой "выяснять отношения с голубем, который нагадил на рукав пальто".

"Что-то отвечать господину Бужанскому - это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны. Смущает другое - его явное или неявное намерение подставить голову своей партии Дмитрия Разумкова, назвав одиозным СМИ, которому он дал интервью. Да и вообще опускаться до обзывания журналистов очень фу. Представляю, как неудобно его однопартийцам, за небольшим исключением. Я догадываюсь о мотиве Бужанского хайпануть, чтобы вы все его обсуждали и пару дней и знакомились ближе. Так вот, старое правило. Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского ", - написала Духнич.

При этом журналистка отметила, что Бужанский должен извиниться перед изданием, которое она представляет.