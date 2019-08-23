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Espreso.tvМирВ Республиканской партии представили футболки с Гренландией в составе США

В Республиканской партии представили футболки с Гренландией в составе США

Национальный республиканский комитет конгресса США (NRCC), который занимается сбором средств для партии, начал продажу футболки с изображением карты с Гренландией в составе США
О такой инициативе сообщил журналист Mercury News Кейси Толан в Twitter .

"NRCC начал собирать средства (продажей, - ред.) футболок с картой США в которую входит Гренландия, и призывом "поддержать президента Трампа и его усилия помочь Америке расти", - написал он.

Позже журналист добавил, что Республиканская партия в штате Невада заказала рекламу в Facebook с призывом "поддержать инициативу и сделать Гренландию 51-м штатом США".

Напомним, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии. Президент США назвал заявление нынешнего премьера Метте Фредериксен "отвратительным", когда она отвергла его идею покупки Гренландии как абсурдную.

По данным WP, Трамп готов платить Дании за остров по $600 млн ежегодно плюс единовременная выплата, сумма которой не называется.

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