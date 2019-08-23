В Республиканской партии представили футболки с Гренландией в составе США

"NRCC начал собирать средства (продажей, - ред.) футболок с картой США в которую входит Гренландия, и призывом "поддержать президента Трампа и его усилия помочь Америке расти", - написал он.

Позже журналист добавил, что Республиканская партия в штате Невада заказала рекламу в Facebook с призывом "поддержать инициативу и сделать Гренландию 51-м штатом США".

The @NRCC is fundraising with a t-shirt of a US map that includes Greenland: "Support President Trump and his efforts to help America grow !" pic.twitter.com/v1k0hjB5e5 - Casey Tolan (@caseytolan) 22 августа 2019

Напомним, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии. Президент США назвал заявление нынешнего премьера Метте Фредериксен "отвратительным", когда она отвергла его идею покупки Гренландии как абсурдную.

По данным WP, Трамп готов платить Дании за остров по $600 млн ежегодно плюс единовременная выплата, сумма которой не называется.