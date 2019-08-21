Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за отказа продавать Гренландию США
Об этом он заявил в Twitter .
По словам Трампа, встреча должна была состояться через две недели. Однако она теперь отложена "на другое время".
"Дания - это особая страна с удивительными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время ", - написал президент США.
Он также отметил прямолинейность Фредериксен и добавил, что с нетерпением ждет пересмотра графика встречи в будущем.
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Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
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Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее , а премьер Дании назвала ее абсурдом.
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Позже Трамп официально подтвердил свое желание купить Гренландию.
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Ранее члены датской королевской семьи не исключили идею продажи Гренландии Соединенным Штатам Америки . Датские монархи считают, что решать вопрос о продаже острова должны сами жители Гренландии, а предложение о покупке является комплиментом со стороны президента США Дональда Трампа.
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