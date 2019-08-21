Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за отказа продавать Гренландию США

21 августа, 2019, 07:25

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен за ее отказа обсуждать продажу Гренландии

Об этом он заявил в Twitter .

По словам Трампа, встреча должна была состояться через две недели. Однако она теперь отложена "на другое время".

"Дания - это особая страна с удивительными людьми, но исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время ", - написал президент США.

Он также отметил прямолинейность Фредериксен и добавил, что с нетерпением ждет пересмотра графика встречи в будущем.