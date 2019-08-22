"Продажа Гренландии": Трамп обиделся на слова премьера Дании

"С Соединенными Штатами не говорят таким образом, по крайней мере, пока есть я во главе страны. Я думаю, что это было не очень хорошее заявление, она меня просто взорвала", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

По данным WP, Трамп готов платить Дании за остров по $600 млн ежегодно плюс единовременную выплату, сумма которой не называется.