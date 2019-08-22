"Продажа Гренландии": Трамп обиделся на слова премьера Дании
22 августа, 2019, 11:56
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредериксен заявила о том, что Гренландия не продается
Выступая перед журналистами 21 августа, Трамп заявил, что Фредериксен сделала "отвратительное и неуместное заявление", когда назвала "абсурдом" его планы купить Гренландию, передает "Радио Свобода".
"С Соединенными Штатами не говорят таким образом, по крайней мере, пока есть я во главе страны. Я думаю, что это было не очень хорошее заявление, она меня просто взорвала", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.
Напомним, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.
По данным WP, Трамп готов платить Дании за остров по $600 млн ежегодно плюс единовременную выплату, сумма которой не называется.
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