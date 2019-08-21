Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

21 августа, 2019, 14:56

Высокопоставленные чиновники в администрации американского президента сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты во размере $ 600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомые с делом.

Источники не уточняют, сколько времени США планировали осуществлять эти ежегодные выплаты скандинавской стране.

В администрации американского президента также обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы подтолкнуть ее к соглашению. Сумму этой части договоренности не называют.

Источники утверждают, что Трамп несколько недель говорил о потенциальной покупке Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.

Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к Арктике из-за китайской и российской экспансии. Изменения климата и таяние льда делают ее более доступной, открывая новые районы Арктики для судоходства и добычи ресурсов.

Издание отдельно отмечает, что эпизод с покупкой Гренландии "стал редким окном в тайное планирование Белого дома в сфере национальной безопасности с трамповским даром "дельца" и элементом сюрреализма".

Напомним, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.