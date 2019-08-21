Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомые с делом.
Источники не уточняют, сколько времени США планировали осуществлять эти ежегодные выплаты скандинавской стране.
В администрации американского президента также обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы подтолкнуть ее к соглашению. Сумму этой части договоренности не называют.
Источники утверждают, что Трамп несколько недель говорил о потенциальной покупке Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.
Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к Арктике из-за китайской и российской экспансии. Изменения климата и таяние льда делают ее более доступной, открывая новые районы Арктики для судоходства и добычи ресурсов.
Издание отдельно отмечает, что эпизод с покупкой Гренландии "стал редким окном в тайное планирование Белого дома в сфере национальной безопасности с трамповским даром "дельца" и элементом сюрреализма".
Напомним, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.
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