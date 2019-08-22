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Espreso.tvОбществоПо требованию Зеленского: главу одесской таможни Власова уволили с должности

По требованию Зеленского: главу одесской таможни Власова уволили с должности


фото: president.gov.ua
Бывшего и. о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова уволили с должности главы одесской таможни

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в Facebook.

"Только что Денис Гуценко (Директор департамента в Министерство экономического развития и торговли Украины, - ред.) подписал увольнение Александра Власова. Уже с его основной должности Начальника Одесской таможни", - написал Плинский.

Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины

14 июля Власов написал заявление об отставке.

 

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