По требованию Зеленского: главу одесской таможни Власова уволили с должности
22 августа, 2019, 17:12
Бывшего и. о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова уволили с должности главы одесской таможни
Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в Facebook.
"Только что Денис Гуценко (Директор департамента в Министерство экономического развития и торговли Украины, - ред.) подписал увольнение Александра Власова. Уже с его основной должности Начальника Одесской таможни", - написал Плинский.
Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины
14 июля Власов написал заявление об отставке.
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