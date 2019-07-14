Руководитель ГФС Власов написал заявление об отставке по требованию Зеленского

14 июля, 2019, 13:04

И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление на увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского

Об этом Власов сообщил в facebook.

По словам чиновника, он написал заявление на увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже завтра, 15 июля, направит заявление в Кабмин.

"Уважаемый господин президент, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - написал Власов и добавил фото заявления.