Руководитель ГФС Власов написал заявление об отставке по требованию Зеленского
14 июля, 2019, 13:04
И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление на увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского
Об этом Власов сообщил в facebook.
По словам чиновника, он написал заявление на увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже завтра, 15 июля, направит заявление в Кабмин.
"Уважаемый господин президент, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - написал Власов и добавил фото заявления.
- Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины
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