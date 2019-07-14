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Espreso.tvОбществоРуководитель ГФС Власов написал заявление об отставке по требованию Зеленского

Руководитель ГФС Власов написал заявление об отставке по требованию Зеленского


фото: dfs.gov.ua
И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление на увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского

Об этом Власов сообщил в facebook.

По словам чиновника, он написал заявление на увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже завтра, 15 июля, направит заявление в Кабмин.

"Уважаемый господин президент, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - написал Власов и добавил фото заявления.

  • Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины

 

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