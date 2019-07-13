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Espreso.tvОбщество"Вы считаете, что я идиот?". Зеленский заставил уйти в отставку и.о. председателя Фискальной службы Власова

"Вы считаете, что я идиот?". Зеленский заставил уйти в отставку и.о. председателя Фискальной службы Власова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины

Спор между ними произошел сегодня, 13 июля 2019 года, во время совещания в Одессе по вопросам развития морских портов, передает Интерфакс-Украина .

"Мы с Вами договорились, что Вы уволите таможенников, если он сами не напишут заявления об увольнении. После этого я увидел Ваш пост в Фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что Вы их уволили. Но предоставленны мне реальные документы, которые не совпадали с Вашим постом в Фейсбуке. То есть Вы людей отправили в отпуск ", - сказал он.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники уволены от исполнения обязанностей.

"Две должностные лица ушли в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.

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"Вы считаете, что я идиот? Ладно, я ... Но Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы Вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если Вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью за вашей вертикалью. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов ", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - сказал и.о. руководителя ГФС.

Напомним, 9 июля Власов сообщил, что якобы уволил руководителей четырех таможен - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - написал он тогда на своей странице в Facebook.

  • Напомним, Зеленский сегодня посещает Одессу и Херсон .
  • Весной, в первом туре президентских выборов, наибольшую поддержку Зеленский получил именно на Южной Украины.
  • Учитывая приближение инициированных им досрочных парламентских выборов, назначенных на следующее воскресенье, 21 июля, обозреватели обращают внимание на предвыборный контекст поездок Зеленского регионами.
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