Новая Зеландия обратится к Украине из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча

22 августа, 2019, 15:26

Новая Зеландия обратится к правительству Украины из-за информации о якобы продаже "манифеста" обвиняемого в масштабной стрельбе в Крайстчерче

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает издание The New Zealand Herald .

По словам Ардерн, она поручила новозеландскому внешнеполитическому ведомству установить контакт с Украиной по информации о том, что один из украинских сайтов якобы продает за 4 доллара печатную версию 87-страничного "манифеста" стрелка.

"Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Но я не колеблясь поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной. Я без колебаний попросила министерство иностранных дел установить такого рода контакты", - заявила она.