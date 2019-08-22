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Espreso.tvОбществоНовая Зеландия обратится к Украине из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча

Новая Зеландия обратится к Украине из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча


фото: REUTERS
Новая Зеландия обратится к правительству Украины из-за информации о якобы продаже "манифеста" обвиняемого в масштабной стрельбе в Крайстчерче

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает издание The New Zealand Herald .

По словам Ардерн, она поручила новозеландскому внешнеполитическому ведомству установить контакт с Украиной по информации о том, что один из украинских сайтов якобы продает за 4 доллара печатную версию 87-страничного "манифеста" стрелка.

"Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Но я не колеблясь поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной. Я без колебаний попросила министерство иностранных дел установить такого рода контакты", - заявила она.

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