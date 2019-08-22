Новая Зеландия обратится к Украине из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
22 августа, 2019, 15:26
Новая Зеландия обратится к правительству Украины из-за информации о якобы продаже "манифеста" обвиняемого в масштабной стрельбе в Крайстчерче
Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает издание The New Zealand Herald .
По словам Ардерн, она поручила новозеландскому внешнеполитическому ведомству установить контакт с Украиной по информации о том, что один из украинских сайтов якобы продает за 4 доллара печатную версию 87-страничного "манифеста" стрелка.
"Это отвратительно, но у нас есть только возможность контролировать то, что происходит в пределах нашей юрисдикции. Но я не колеблясь поделюсь мнением Новой Зеландии с Украиной. Я без колебаний попросила министерство иностранных дел установить такого рода контакты", - заявила она.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан.
- Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- После трансляции этих терактов Facebook изменил правила Live-трансляций, чтобы "предотвратить распространение ненависти".
- Подозреваемый не признал вину.
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