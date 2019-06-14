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Espreso.tvМирПодозреваемый в терактах в Новой Зеландии не признал вину

Подозреваемый в терактах в Новой Зеландии не признал вину

Подозреваемый в убийстве 51 человека во время нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерче Брентон Таррант отказался признавать свою вину
Об этом сообщает The New York Times .

"Австралиец, обвиняемый в убийстве 51 человека и ранении еще десятка человек во время молитвы в двух мечетях в Новой Зеландии в марте, не признал своей вины в десятках пунктов обвинений, включая убийство и обвинения в терроризме, во время короткого судебного заседания в пятницу ", - говорится в сообщении.

Заседание проходило в Высоком суде Крайстчерча. По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что Таррант абсолютно адекватный, а потому вменяемым.

Ему предъявили обвинение в терроризме, в убийстве 51 человека и покушении на убийство еще 40. Когда обвинения озвучили в суде, Таррант, который привлекался к заседанию видеосвязью, улыбался.

Если нападающего признают виновным, его может ожидать пожизненное заключение без досрочного освобождения, то есть наказание, которое никогда раньше не принимали в Новой Зеландии.

Как отмечает издание, судебный процесс по этому делу начнется 4 мая 2020. Ожидается, что он может затянуться на срок до трех месяцев.

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