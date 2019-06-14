Подозреваемый в терактах в Новой Зеландии не признал вину
"Австралиец, обвиняемый в убийстве 51 человека и ранении еще десятка человек во время молитвы в двух мечетях в Новой Зеландии в марте, не признал своей вины в десятках пунктов обвинений, включая убийство и обвинения в терроризме, во время короткого судебного заседания в пятницу ", - говорится в сообщении.
Заседание проходило в Высоком суде Крайстчерча. По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что Таррант абсолютно адекватный, а потому вменяемым.
Ему предъявили обвинение в терроризме, в убийстве 51 человека и покушении на убийство еще 40. Когда обвинения озвучили в суде, Таррант, который привлекался к заседанию видеосвязью, улыбался.
Если нападающего признают виновным, его может ожидать пожизненное заключение без досрочного освобождения, то есть наказание, которое никогда раньше не принимали в Новой Зеландии.
Как отмечает издание, судебный процесс по этому делу начнется 4 мая 2020. Ожидается, что он может затянуться на срок до трех месяцев.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан. Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- После трансляции этих терактов Facebook изменил правила Live-трансляций, чтобы "предотвратить распространение ненависти".
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-