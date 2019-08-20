В Киеве на День Независимости перекроют часть улиц. Карта
20 августа, 2019, 16:14
Во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Независимости Украины 24 августа частью улиц Киева запретят передвигаться, а на другой части движение только временно ограничат
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В частности, предусмотрен запрет движение транспорта:
- 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной)
- 23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара)
- 24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко)
- 24 августа с 07:00 до 13:00 - Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная) ;
- 24-25 августа - ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.
Также транспортное движение временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий:
- 22 августа с 18:00 до 23:00 - на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик;
- 23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,
- 24 августа с 10:00 до 12:00 - на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;
- 28 августа с 09:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.
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