Трамп потролив Данию и Гренландию: обещает не строить в Гренландии Trump Tower
20 августа, 2019, 11:14
Президент США Дональд Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower
В своем аккаунте в Twitter он опубликовал коллаж, на котором среди низких зданий в Гренландии размещен Trump Tower.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Данию в следующем месяце.
Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .
Позже Трамп официально подтвердил свое желание купить Гренландию.
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