Трамп потролив Данию и Гренландию: обещает не строить в Гренландии Trump Tower

В своем аккаунте в Twitter он опубликовал коллаж, на котором среди низких зданий в Гренландии размещен Trump Tower.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Данию в следующем месяце.

Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .

Позже Трамп официально подтвердил свое желание купить Гренландию.