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Espreso.tvМирТрамп потролив Данию и Гренландию: обещает не строить в Гренландии Trump Tower

Трамп потролив Данию и Гренландию: обещает не строить в Гренландии Trump Tower

Президент США Дональд Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower

В своем аккаунте в Twitter он опубликовал коллаж, на котором среди низких зданий в Гренландии размещен Trump Tower.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Данию в следующем месяце.

Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .

Позже Трамп официально подтвердил свое желание купить Гренландию.

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