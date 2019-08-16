Трамп хочет купить у Дании Гренландию - WSJ

16 августа, 2019, 07:17

Президент США Дональд Трамп размышляет над идеей выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, передает УНИАН.

В частности, как уточняют собеседники, американский лидер спрашивал об этом у своих советников во время встреч, обедов и просто в коротких разговорах, могут ли США купить Гренландию, и с интересом слушал, как те обсуждают ее богатые ресурсы и геополитическое значение острова. Затем Трамп просил адвоката в Белом доме изучить эту идею.

Часть советников президента поддержали идею президента приобрести остров, другие считали ее мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано, уточняют источники издания.

По данным издания, в начале сентября Трамп осуществит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ. Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запрос об отзывах. Представители Королевского дома Дании и посольства Дании в Вашингтоне также оперативно не ответили на запрос издания. Так же поступили представители премьера Гренландии и представительства Гренландии в Вашингтоне. Гренландия - самый большой в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые, за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой. Население Гренландии около 56 тыс. человек.