"Сошел с ума", - Датская народная партия об идее Трампа купить Гренландию

16 августа, 2019, 13:50

Датские политики отреагировали на идею покупки президентом США Дональдом Трампом Гренландии

Об этом сообщает издание New Straits Times Online.

В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен назвал это неудачной шуткой.

"Это, вероятно, первоапрельская шутка... но она совсем не по сезону!" - написал политик в Twitter.

Представитель Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен высказался о возможных намерениях американского президента более жестко.

"Если он (Трамп, - ред.,) действительно задумывается над этим, то это явное доказательство того, что он сошел с ума... Мысль о продаже Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам является абсолютным безумием", - сказал он.

"Я уверен, что большинство в Гренландии считает, что лучше иметь отношения с Данией, чем со США в долгосрочной перспективе", - заявила член парламента страны от Гренландии Ая Хемниц Ларсен.

It must be an April Fool's Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f - Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019