"Сошел с ума", - Датская народная партия об идее Трампа купить Гренландию
Об этом сообщает издание New Straits Times Online.
В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен назвал это неудачной шуткой.
"Это, вероятно, первоапрельская шутка... но она совсем не по сезону!" - написал политик в Twitter.
Представитель Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен высказался о возможных намерениях американского президента более жестко.
"Если он (Трамп, - ред.,) действительно задумывается над этим, то это явное доказательство того, что он сошел с ума... Мысль о продаже Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам является абсолютным безумием", - сказал он.
"Я уверен, что большинство в Гренландии считает, что лучше иметь отношения с Данией, чем со США в долгосрочной перспективе", - заявила член парламента страны от Гренландии Ая Хемниц Ларсен.
It must be an April Fool's Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f- Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019
- Отметим, ранее президент США Дональд Трамп интересовался, как купить Гренландию, которая является частью Дании. Кроме этого, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.
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