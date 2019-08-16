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Espreso.tvОбщество"Сошел с ума", - Датская народная партия об идее Трампа купить Гренландию

"Сошел с ума", - Датская народная партия об идее Трампа купить Гренландию

Датские политики отреагировали на идею покупки президентом США Дональдом Трампом Гренландии

Об этом сообщает издание New Straits Times Online.

В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен назвал это неудачной шуткой.

"Это, вероятно, первоапрельская шутка... но она совсем не по сезону!" - написал политик в Twitter.

Представитель Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен высказался о возможных намерениях американского президента более жестко.

"Если он (Трамп, - ред.,) действительно задумывается над этим, то это явное доказательство того, что он сошел с ума... Мысль о продаже Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам является абсолютным безумием", - сказал он.

"Я уверен, что большинство в Гренландии считает, что лучше иметь отношения с Данией, чем со США в долгосрочной перспективе", - заявила член парламента страны от Гренландии Ая Хемниц Ларсен.

  • Отметим, ранее президент США Дональд Трамп интересовался, как купить Гренландию, которая является частью Дании. Кроме этого, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.
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