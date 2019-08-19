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Espreso.tvОбществоТрамп подтвердил свое желание купить Гренландию

Трамп подтвердил свое желание купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что интересуется покупкой острова Гренландия, который принадлежит Дании, однако это не является приоритетной задачей

Согласно заявление он сделал перед журналистами, пишет Reuters .

"Концепция возникла и ... стратегически это интересно. Но я могу вам сказать, что это не №1 в перечне задач", - сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Дании в следующем месяце.

Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .

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