Трамп подтвердил свое желание купить Гренландию

19 августа, 2019, 07:05

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что интересуется покупкой острова Гренландия, который принадлежит Дании, однако это не является приоритетной задачей

Согласно заявление он сделал перед журналистами, пишет Reuters .

"Концепция возникла и ... стратегически это интересно. Но я могу вам сказать, что это не №1 в перечне задач", - сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Дании в следующем месяце.

Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .