Скандального президента федерации велоспорта Украины уволили с должности
20 августа, 2019, 16:30
На внеочередной конференции Федерации велоспорта Украины был уволен скандальный президент Александр Башенко
Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко в Facebook.
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, который в начале июля публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей отправлен в отставку. Такое решение было принято на внеочередной конференции Федерации велоспорта Украины, ведь большинство делегатов поддержали увольнение действующего президента.
Башенко возглавлял Федерацию велосипедистов с 2015 года и неоднократно некорректно вел себя в отношении к украинским спортсменам.
- Напомним, 1 июля глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анна Соловей.
- 4 июля в Киеве состоялась акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей , которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко.
- Анна Соловей заявила, что не будет менять гражданство из-за угроз президента Федерации велоспорта Александра Башенко.
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