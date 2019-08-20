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Espreso.tvСпортСкандального президента федерации велоспорта Украины уволили с должности

Скандального президента федерации велоспорта Украины уволили с должности


фото: facebook
На внеочередной конференции Федерации велоспорта Украины был уволен скандальный президент Александр Башенко

Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко в Facebook.

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, который в начале июля публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей отправлен в отставку. Такое решение было принято на внеочередной конференции Федерации велоспорта Украины, ведь большинство делегатов поддержали увольнение действующего президента.

Башенко возглавлял Федерацию велосипедистов с 2015 года и неоднократно некорректно вел себя в отношении к украинским спортсменам.

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